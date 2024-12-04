Покровська громада опинилася під вогнем росіян: за добу багато пошкоджень, є жертви та поранені

3 грудня Покровська громада Донеччини знову потрапила під масований обстріл окупантів. Відомо про значні пошкодження, також є жертви та постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У відомстві повідомили, що рано вранці, близько 07:30, FPV-дрон потрапив у цивільне авто у селищі Котлине. Загинув водій.



Кілька разів загарбники обстрілювали Покровську за допомогою дрону та артилерії, зокрема:



- о 08:30 стався обстріл мікрорайону «Південний», пошкоджено дві багатоповерхівки та господарську споруду. Без постраждалих;



- о 08:42 внаслідок обстрілу в мікрорайоні «Південний» сталася пожежа — горіла господарська споруда площею 3 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила;



- о 09:40 стався обстріл мікрорайону «Блакитний». Пошкоджено 6 багатоповерхових будинків. Загинула жінка 1964 року народження, поранення дістав чоловік 1973 року народження;



- о 12:00 відбувся артилерійський обстріл західної частини Покровська. Пошкоджено 5 приватних будинків: дахи, паркани, фасади та вікна. Також пошкоджено газову трубу;



- о 13:50 стався черговий обстріл. У північно-східній частині міста пошкоджено будівлю загальноосвітньої установи. Інформація про постраждалих не надходила;



- о 15:00 FPV-дрон потрапив у сміттєвоз, який належить КП «УМГ» і перебував на сміттєзвалищі м. Покровськ. Інформації про постраждалих не надходило;



- приблизно о 19:15 на залізничному переїзді під шляхопроводом «Західний» зафіксовано влучення FPV-дрона.



Крім того, в селі Звірове внаслідок влучення FPV-дрона було пошкоджено екскаватора. Водій отримав поранення.



Раніше ми писали, що внаслідок російського обстрілу в Покровську пошкоджено газорозподільні мережі багатоповерхових будинків та приватного сектору. Без газопостачання 689 абонентів.