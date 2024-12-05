Колишні ув'язнені російські жінки були помічені під час штурмів — ОСУВ «Хортиця»

Колишні ув'язнені російські жінки були помічені під час участі у штурмових діях.Фото: скриншот

Російські ув'язнені жінки беруть участь у штурмових діях на передовій. Хоча раніше вони виконували лише допоміжні функції. Про це розповів представник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.



«Раніше такого не було, але зараз є інформація, що ворог застосовує людський ресурс, що жінки беруть участь у штурмових діях. Здебільшого, до окупаційної армії жінки залучаються як медичний персонал, підрозділи зв'язку, забезпечення. Останнім часом вони були помічені під час участі у штурмових діях. Це колишні ув'язнені, засуджені із загонів «Шторм», — зазначив він.



Волошин уточнив, що ув'язнені поки що не потрапляли до полону.



Раніше ми писали, що оператори 73-го морського центру та 6-го полку «Рейнджер» Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили «наліт» на російські позиції в Курській області.