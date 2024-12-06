У Мінцифри закликали повідомляти про російську ППО на окупованих територіях

Міністерство цифрової трансформації закликало українців повідомляти про російську ППО на окупованих територіях. Своє звернення відомство опублікувало у Фейсбуці.



Для передачі повідомлення про розташування установок, в міністерстві рекомендували використовувати чатбот «єВорог».



Там зазначили, що ППО захищає військові бази, відбиває атаки Сил оборони з повітря та прикриває наступальні дії ворога.



«Народна розвідко, допоможіть знайти та ліквідувати установки, щоб дрони та ракети ще ефективніше знищували цілі окупантів. Надсилайте в чатбот "єВорог" інформацію про розташування російської ППО», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Збираємо інформацію про:

Осу;

Панцир;

Тор;

Бук;

Стрілу.

У Мінцифри додали, що розпізнати ППО російських військ можна завдяки масивним конструкціям з ракетами, вежами та локаторами, які оснащені стволами або направляючими для запуску ракет, що розміщуються на відкритій території або біля стратегічних об'єктів.

Раніше українські військовослужбовці вразили бойову машину зенітно-ракетного комплексу Тор М-2 російських окупантів.