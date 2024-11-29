ЗСУ знищили радіолокаційну станцію ЗРК «Бук-М3» і вразили нафтобазу

У ніч на 29 листопада ЗСУ завдали удару по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області РФ, внаслідок влучання виникла пожежа на території об'єкта, фіксується як мінімум два осередки займання, повідомляє Генштаб.



Слід зазначити, що влітку цього року вказана нафтобаза вже зазнавала атаки Сил оборони. «Атлас» є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.



Крім цього, було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту «Бук-М3» російських загарбників.



«Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області», — йдеться у заяві генерального штабу.

Раніше ГУР дронами спалило дорогий радіолокаційний комплекс росіян «Зоопарк». Нагадаємо, цієї ночі Краснодарський край також атакували дрони.