Більшість загиблих під час удару по Запоріжжю знаходилися в авто

Число постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжі ввечері 6 грудня зросло до 24 осіб, серед них троє дітей. Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.



«Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей — чотиримісячне немовля, 4 та 11 років», — йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи у місті завершено. Внаслідок авіаудару по Запоріжжю загинуло 10 людей, 8 з них перебували в автомобілях, зазначили правоохоронці.

У Кривому Розі після удару РФ 6 грудня відомо про двох загиблих та 16 постраждалих.