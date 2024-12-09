У Краматорську почалися перебої зі світлом

У понеділок, 9 грудня, у Краматорську Донецької області можливі перебої з постачанням електроенергії. Це пов'язано з російськими ударами. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«У зв'язку з постійними ворожими ударами по об'єктах генерації та розподілення електроенергії, сьогодні Донеччина відчуватиме перебої з електропостачанням», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що будуть застосовуватись графіки аварійних відключень.



«Тримайте зарядженими мобільні пристрої та павербанки. Не перевантажуйте роботу кол-центру з питань роботи електроенергії – відключення керуються диспетчерською службою Укренерго», — закликали у міськраді.



Раніше ми писали, що вранці у Краматорському районі було чути вибухи.