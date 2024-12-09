У Лисичанській громаді Луганщини перейменували ще три вулиці: деталі

На Луганщині перейменували вулиці. Фото: Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація

У Лисичанській міській територіальній громаді Луганської області перейменували ще три вулиці, які містили символіку російської імперської політики. Зокрема, одна з вулиць носитиме ім'я легендарної поетеси Лесі Українки. Про це повідомили у пресслужбі Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації.



«Відбулося чергове засідання історико-топонімічної комісії при Лисичанській міській військовій адміністрації», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що під час засідання було вирішено перейменувати 3 вулиці громади:



- назва — вул. Сєвєродонецька, нова назва — вул. Сіверськодонецька (Лисичанськ);



- назва — вул. маршала Жукова, нова назва — вул. Вознесенська (Лисичанськ);



- назва — вул. Первомайська, нова назва — вул. Лесі Українки (село Вовчоярівка).



Загалом у 2023-2024 роках у Лисичанській міській територіальній громаді перейменовано 275 вулиць у 16 населених пунктах громади.



Раніше ми писали, що у вересні Верховна Рада перейменувала Сєвєродонецьк та ще два міста на Луганщині.