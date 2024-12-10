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Нідерландські F-35 уперше перехопили три літаки РФ над Балтикою

10 грудня 2024, 06:20

Нідерландські F-35 уперше перехопили три літаки РФ над Балтикою

F-35 вперше перехопили літаки РФ над Балтикою. Фото: телеграм F-35 вперше перехопили літаки РФ над Балтикою. Фото: телеграм

Два нідерландські винищувачі F-35 здійснили перше перехоплення російської авіації з території Естонії минулої п'ятниці. Про це йдеться у блозі бійців ПС ЗСУ «Соняшник».

«Військові ідентифікували та супроводили 3 російські літаки над Балтійським морем», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частиною такого завдання є швидке реагування (Quick Reaction Alert, QRA). У разі потреби два F-35 протягом кількох хвилин будуть у повітрі, щоб перехопити інший літак.

Це відбувається, наприклад, коли літак наближається до повітряного простору НАТО без ідентифікації. QRA було активовано двічі.

F-35 уперше перехопили літаки РФ над Балтикою. Фото: телеграм

У першому польоті було ідентифіковано 2 літаки: транспортний літак типу АН-72 та СУ-24МР. Це літак-розвідник.

У другій половині дня QRA знову запрацював. На цей раз це виявився літак-розвідник Іл-20. Раніше авіація ЗСУ завдала удару по армії РФ у Курській області.

Нагадаємо, шість доопрацьованих французьких багатоцільових винищувачів четвертого покоління Mirage 2000-5F очікують на відправку в Україну.

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