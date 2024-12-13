У Росії прокоментували масований ракетний удар по Україні

У російському оборонному відомстві прокоментували масований удар по Україні 13 грудня. Міноборони назвало це нібито ударом у відповідь за атаку на військовий аеродром у Таганрозі Ростовської області.



У РФ зазначають, що 11 грудня 2024 року з території України було завдано ракетного удару шістьма оперативно-тактичними ракетами ATACMS американського виробництва з військового аеродрому в районі міста Таганрог.



«У відповідь на застосування американської далекобійної зброї, Збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточними засобами ураження великої дальності повітряного та морського базування, ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах паливної та енергетичної інфраструктури України, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що «цілі удару досягнуто. Усі об'єкти вражені».



Раніше ми писали, що з 14:00 12 грудня до 10:00 13 грудня російські військові здійснили комбінований обстріл України. В черговий раз ракетно-дронний удар в основному був направлений по об'єктах енергетики України. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 81 ракету та 80 дронів.