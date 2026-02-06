Російські війська атакували енергетику Донецької області: частина абонентів без світла

Армія РФ обстріляла енергетичну інфраструктуру у Донецькій області. Про це повідомили у прес-службі «Укренерго».



Внаслідок атаки є знеструмлені споживачі у регіоні.



«Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що вночі 6 лютого безпілотник вдарив по ринку у місті Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко