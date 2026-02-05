В окупованому Маріуполі сталося аварійне відключення електроенергії: без світла залишилася майже тисяча абонентів

Вимкнення світла в окупованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада у Телеграм

Ввечері 4 лютого сталося аварійне відключення електроенергії в окупованому Маріуполі. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



За даними міськради, були знеструмлені дев'ять трансформаторних підстанцій.



«950 абонентів Центрального району залишилися без електроенергії», – зазначили в мерії.



У місцевих проросійських пабліках також заявили про аварійне відключення електроенергії у Центральному районі.

Нагадаємо, що 3 лютого по Бєлгороду РФ завдали ракетного удару, внаслідок чого місто частково залишилося без світла, повідомляли про проблеми з опаленням та водою.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко