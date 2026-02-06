«Шахеди» вночі атакували Слов'янськ: пошкоджені будинки

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: Слов'янська МВА

Вночі 6 лютого російські війська вдарили по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Для атаки загарбники використовували БПЛА «Шахед».



Зафіксоване влучання у приватний сектор. Пошкоджені приватні будинки.



Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що 5 лютого російська авіація скинула авіабомби на Слов'янськ, внаслідок чого під удар потрапила промзона.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко