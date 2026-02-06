Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
В окупованому Донецьку знеструмили 14 підстанцій
06 лютого 2026, 12:42

В окупованому Донецьку знеструмили 14 підстанцій

В окупованому Донецьку знеструмили 14 підстанцій

У Київському районі окупованого Донецька сталося автоматичне відключення 14 трансформаторних підстанцій. Про це повідомляють місцеві Telegram-пабліки, передають «Новини Донбасу».

За попередніми даними «Південно-Західної електромережевої компанії» («Донецькенерго»), без електропостачання залишилися близько 1700 абонентів.

Голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін приблизно через 40 хвилин після появи перших повідомлень заявив у своєму Telegram-каналі, що подачу електроенергії було відновлено, а всі підстанції знову під'єднано до мережі.

Причини автоматичного відключення офіційно не уточнюються. Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку правоохоронці затримали правозахисника Максима Давидова, який захищав примусово мобілізованих.

