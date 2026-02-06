В окупованому Донецьку знеструмили 14 підстанцій

У Київському районі окупованого Донецька сталося автоматичне відключення 14 трансформаторних підстанцій. Про це повідомляють місцеві Telegram-пабліки, передають «Новини Донбасу».



За попередніми даними «Південно-Західної електромережевої компанії» («Донецькенерго»), без електропостачання залишилися близько 1700 абонентів.



Голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін приблизно через 40 хвилин після появи перших повідомлень заявив у своєму Telegram-каналі, що подачу електроенергії було відновлено, а всі підстанції знову під'єднано до мережі.



Причини автоматичного відключення офіційно не уточнюються. Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку правоохоронці затримали правозахисника Максима Давидова, який захищав примусово мобілізованих.