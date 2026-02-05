На Луганщині окупанти запускають конфіскацію паїв

На тимчасово окупованій Луганщині окупаційна адміністрація запускає механізм масової конфіскації сільгосппаїв. Під виглядом «інвентаризації» та забезпечення продовольчої безпеки планується визнати «покинуті» землі безхазяйними та перевести їх у так звану державну власність.



За даними Центру національного опору, йдеться про тисячі гектарів паїв, власники яких були змушені втекти від обстрілів та репресій. Про старт процесу публічно заявила «сенатор ЛНР» Ольга Бас. Для реалізації схеми створено робочу групу за участю «народного совєта ЛНР», міністерства майнових відносин, росреєстру та адміністрації ватажка угруповання.



Формально власникам пропонують перереєструвати землі до 1 липня 2026 року. На практиці це потребує особистого приїзду на окуповану територію, проходження фільтрації та взаємодії з окупаційними органами, що для більшості фізично неможливе. Власники, які перебувають на підконтрольній Україні території або за кордоном, фактично позбавляються паїв «за замовчуванням».



Паралельно формується перелік пріоритетних ділянок для передачі лояльним агрохолдингам та підприємствам, пов'язаним із російськими кураторами. Частину угідь готують під зернові на експорт до РФ, інше — під контроль наближених фермерів.

У ЦНС зазначають: відбувається перерозподіл власності на користь окупаційної системи за рахунок людей, які врятувалися від війни.

Нагадаємо, в окупований Мелітополь та прилеглі райони завезли групу біженців із зруйнованих міст Донбасу — Андріївки, Покровська та Димитрова. Йдеться про людей, які втратили житло внаслідок бойових дій та багаторічної руйнації області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»