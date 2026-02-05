Сили оборони вразили логістичний хаб окупантів у районі Макіївки

Українські військовослужбовці завдали удару по логістичному хабу російських окупантів у районі тимчасово окупованої Макіївки Донецької області. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.



Окрім того, на окупованій Запорізькій області Сили оборони вдарили по зосередженню живої сили окупанів на полігоні «Приморський Пасад», що розташований у селі Приморський Пасад Мелітопольського району.



Також на Південно-Слобожанському напрямку українські військові вразили російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 Торнадо-С. До речі, ця РСЗВ розроблена як легка та універсальна версія системи «Смерч» і дозволяє вражати цілі на відстані до 120 км.



Раніше ми писали, що під ударами українських захисників опинилися ремонтна база, пункти управління БПЛА та інші військові об'єкти супротивника на тимчасово окупованій частині України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

