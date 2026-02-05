ЗСУ вразили полігон «Капустин Яр»: нічні пуски FP-5 «Фламінго» на відео

Пуск крилатих ракет FP-5 «Фламінго».

У мережі з’явилися кадри нічних бойових пусків крилатих ракет FP-5 «Фламінго». Відео оприлюднив військовий Telegram-канал «Полковник ГШ».



Автор зазначає, що ураження об’єктів російськими ЗРК для таких ракет майже не становить проблеми, і висловлює думку, що застосовувати їх потрібно комплексно, по перевірених коридорах.



Раніше повідомлялося, що українські ракети вже вдарили по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. OSINT-спільнота «КіберБорошно» вказала, що на майданчиках №105 і №28 не зафіксовано прямого ураження від FP-5, проте є наслідки ударів БПЛА.



Пізніше аналітики підтвердили: під час атак БПЛА було знищено дві будівлі комплексу передстартової підготовки балістичних ракет середньої та міжконтинентальної дальності на майданчику №105.



Нагадаємо, СБУ та ГУР України знищили одну з трьох ракет «Орєшнік» на полігоні «Капустин Яр».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»