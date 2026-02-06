Російська пропаганда використовує фото дитини для дискредитації України

Російська пропаганда поширює фейк, спрямований на формування наратива про нібито «постановний характер» війни в Україні. Для цього використовуються фотографії дитини, зроблені на похороні загиблих українських військових.

Зокрема, в мережі опубліковано серію знімків із різних церемоній прощання, на яких один і той же хлопчик несе портрети різних полеглих захисників. Автори маніпулятивних повідомлень стверджують, що дитина нібито «грає роль сина» і «вже поховала кількох своїх батьків». Це подається як доказ того, що подібні фотографії нібито інсценовані, а «українська пропаганда грає на емоціях Заходу».



Насправді ці твердження не відповідають дійсності. Як повідомили в Отинінській селищній раді Івано-Франківської області, хлопчик є мешканцем громади і за власною ініціативою приходить на похорон загиблих військових, несучи їхні портрети на знак поваги та подяки. У жодному з публічних повідомлень про церемонії прощання не стверджувалося, що він несе портрет свого батька. Таким чином, реальні фотографії були навмисно вирвані з контексту та використані для створення хибного враження про «постановку».

За даними Центру протидії дезінформації, подібні повідомлення також активно поширюються і на польському сегменті соцмереж, де вони супроводжуються антиукраїнською риторикою.



Використання дитини на подібних маніпуляціях у Центрі назвали особливо цинічним і показовим для методів російської пропаганди.

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка сайту «Новини Донбасу»