У Дружківці закрили ринок «Гаврилівський»

З 6 лютого у Дружківці комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове призупинення роботи ринку «Гаврилівський». Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«Суб'єктам підприємницької діяльності, які працюють на території даного ринку, рекомендовано тимчасово припинити господарську діяльність на території ринку «Гаврилівський» до стабілізації безпекової ситуації, виключення товариства з переліку територій активних бойових дій або до прийняття окремого рішення комісії», — йдеться у повідомленні.



Рішення є вимушеним і ухвалене після того, як російські військові атакували ринок 4 лютого. Внаслідок удару загинули семеро людей, 17 — отримали поранення.



Раніше ми писали, що російські війська обстріляли касетними снарядами місто Дружківка. Обстріл стався близько 12:00, коли на ринку було багато людей. За даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок атаки пошкоджено торгові павільйони та автомобіль. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, переломи та інші поранення.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

