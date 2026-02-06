У Мирнограді суттєво ускладнилася ситуація: бої йдуть на півночі міста – ЗСУ

Ситуація у Мирнограді. Фото: карта DeepState

За останній тиждень суттєво ускладнилася оперативна обстановка у місті Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За словами військових, на півночі міста тривають бої з російською армією.



«Основні зусилля зі стримування подальшого просування противника Сили оборони України зосереджують на північних околицях Мирнограда, де тривають активні бойові дії. Для реалізації задуму з окупації міста противник заводить у центральну частину Мирнограда важку техніку, зокрема артилерію. Одночасно фіксується активність ворожих штурмових груп на східних околицях міста. Тиск противника на північ від міста суттєво обмежує застосування безпілотних авіаційних комплексів у самому Мирнограді. Це своєю чергою звужує можливості вогневого впливу на ворога», – розповіли у корпусі.



В умовах ускладненої обстановки 79-та десантно-штурмова бригада ЗСУ провела пошуково-ударні дії на північ від Мирнограда для виявлення та ліквідації груп окупантів. Це не дозволило ЗС РФ зайти у тил українських позицій.

Нагадаємо, що російська армія намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко