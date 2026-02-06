У двох районах Києва запровадили спецграфік відключень

У Дніпровському та Дарницькому районах Києва для частини мешканців, які залишилися без теплопостачання після останнього ракетного обстрілу, запроваджено спеціальний режим електропостачання. Про це повідомив офіційний канал групи ДТЕК.



Світло в цих районах вимикатимуть лише у визначені години:

з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.



В енергокомпанії зазначили, що фахівцям вдалося максимально збільшити можливість подачі електроенергії до житлових будинків. Водночас енергетики попереджають: через сильне навантаження на мережі можливі аварійні ситуації, особливо якщо мешканці одночасно використовують бойлери та обігрівачі. Тому киян закликають вмикати потужні прилади по черзі.



Нагадаємо, 3 лютого 2026 року Росія здійснила масований удар по енергетичній інфраструктурі України на тлі сильних морозів. У момент атаки температура повітря в Києві опускалася до –20°C.



Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що фахівці дослідили характер пошкоджень обладнання об’єкта критичної інфраструктури, однією з цілей атаки була Дарницька ТЕЦ.



Саме вона забезпечувала теплопостачання понад 1100 багатоповерхових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Щоб уникнути розмерзання систем, уранці 3 лютого в цих будинках було злиту воду з мереж опалення.