Російська армія окупувала село поблизу кордону на Харківщині – DeepState

Окуповане Дегтярне. Фото: карта DeepState

Війська Росії окупували село Дегтярне Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Загарбники також просунулися біля сіл Грабовське на Сумщині та Никифорівка на Донеччині.



Крім того, росіяни просунулися поблизу села Мілаївка Курської області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку за минулу добу російська армія атакувала три рази.

Нагадаємо, що російська армія намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму міста Мирноград у Донецькій області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко