Потужний вибух на ТЕЦ у Читі залишив місто без світла та тепла

Момент вибуху на ТЕЦ у Читі.

Момент вибуху на ТЕЦ-1 у Читі, що залишив десятки тисяч людей без електроенергії та опалення, потрапив на відео. Кадри опублікували російські Telegram-канали, повідомляють «Новини Донбасу».

На кадрах видно, що спочатку сталася потужна яскрава спалах, за якою було ще кілька — з невеликими іскрами. Аварія сталася після того, як розумні рукожопи вирішили у 30+ градусний мороз… pic.twitter.com/ibJPoBHg4O — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) February 5, 2026

На відео видно яскраву першу спалах, за якою слідували ще декілька невеликих іскор. Аварія сталася після випробувань нового турбогенератора на ТЕЦ-1 — вийшов з ладу розрядник високовольтної лінії, повідомив директор філії «Читинська Генерація» Андрій Чебикін.



Наразі ТЕЦ-1 відновила роботу та працює у штатному режимі. Раніше повідомлялося, що через аварію пів міста та передмістя залишилися без електрики у мороз до −30°C.