Захищаючи Донецьку область загинув срібний призер ЧЄ з веслування

На війні з російськими окупантами загинув срібний призер ЧЄ з академічного веслування U-23 Даниїл Єгоров та вихованець спортивного клубу «Дзюдо Дніпро» Даніель Класс. Про загибель повідомив офіційний канал Національного олімпійського комітету України.

Даниїл Єгоров та Даніель Класс загинули захищаючи Донецьку область від російських окупантів. Фото: НОК України.

На початку повномасштабного вторгнення Даниїл Єгоров приєднався до 12-ї бригади «Азов» НГУ. НОК зазначив, що він віддав своє життя 28 жовтня 2024 року у бою під Нью-Йорком, Бахмутського району.



З 2016 року Даниїл представляв Україну на міжнародній арені у складі збірної з академічного веслування. На його рахунку бронза чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року, срібло чемпіонату Європи до 23 років 2019 року.



Даніель Класс з початком війни долучився до лав Збройних Сил України. Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.



Даніель займався дзюдо під керівництвом тренерської групи Григорія Короля та Георгія Гавриша, був кандидатом в майстри спорту, бронзовим призером Чемпіонату України U17 2017 року, бронзовим призером чемпіонату України серед кадетів U18 у 2018 році, медалістом чисельних всеукраїнських турнірів.



Нагадаємо, на Парламентській площі Лондона встановили Інсталяцію «487» на честь загиблих на війні українських спортсменів.