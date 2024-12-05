Екс-співробітниця маріупольського телеканалу стала пропагандисткою РФ — їй повідомили про підозру

Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру експрацівниці маріупольського телеканалу. Слідство встановило, що жінка формує інформаційну політику в окупованому місті, що підпадає під статтю Кримінального кодексу України про колабораціонізм.



У 2023 році, не приховуючи своїх антиукраїнських поглядів, жінка почала працювати на Росію та очолила пропагандистське медіа «Маріуполь-24».



«Псевдокерівниця формує редакційну політику фейкового ресурсу, здійснює підбір тем і спікерів для проросійських сюжетів новин. Підозрювана виправдовує дії Кремля щодо повномасштабного вторгнення на територію України. При цьому телеведуча акцентує на "перевагах" життя в "ДНР" і наголошує на "позитивних змінах", які нібито відбулися після окупації міста», — повідомили в прокуратурі Донецької області.

Раніше прокуратура Донецької області повідомила про підозру маріупольської телеведучої, яка веде російську пропаганду в окупації. Заочно їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).