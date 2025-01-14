Зеленський прокоментував ситуацію з переведенням авіатехніків у піхоту та дав кілька доручень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

14 січня президент України Володимир Зеленський провів окрему розмову з тимчасово виконуючим обов'язки командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолієм Кривоножком. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень.



«Я доручив прояснити все суспільству та не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам», – заявив президент.

Нагадаємо, що раніше з'явилося звернення авіатехніків Повітряних сил про те, що їхній персонал переводять у піхоту. За словами військових, технічний склад фактично знищується, а без них українська авіація не зможе працювати.



Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, до піхотних підрозділів переводити не планувалося і не планується.



Також у Повітряних силах ЗСУ розповіли, кого ще не переводитимуть у піхоту.