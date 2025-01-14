Зеленский прокомментировал ситуацию с переводом авиатехников в пехоту и дал несколько поручений

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

14 января президент Украины Владимир Зеленский провел отдельный разговор с временно исполняющим обязанности командующего Воздушными силами ВСУ Анатолием Кривоножко. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, сегодня было много разной информации, возмущения и обсуждений по поводу переводов.



«Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач – нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам», – заявил президент.

Напомним, что ранее появилось обращение авиатехников Воздушных сил о том, что их персонал переводят в пехоту. По словам военных, технический состав фактически уничтожается, а без них украинская авиация не сможет функционировать.



Позже в Генеральном штабе ВСУ заявили, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.



Также в Воздушных силах ВСУ рассказали, кого еще не будут переводить в пехоту.