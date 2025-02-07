Бійці «Омега» підірвали залізничне полотно, порушивши логістику РФ

Вибух на залізничному полотні, який порушив логістику РФ. Фото: кадр із відео

Спецпідрозділ 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега» провів успішну операцію, спрямовану на підрив військової логістики російських військ. Відео опублікував офіційний канал НГУ.







Бійці заклали вибухівку, внаслідок чого було зруйновано залізничне полотно, що використовується окупантами. Це завдало чергового удару по системі постачання російської армії.



«Процес ослаблення ворожої логістики, що забезпечує ведення війни проти України, триває. Сили оборони систематично руйнують критично важливі об'єкти, що ускладнює постачання техніки, боєприпасів та особового складу ворога», - йдеться в повідомленні.

Раніше 4-й окремий загін Центру спеціального призначення «Омега» НГУ підірвав будинок з російськими окупантами у місті Торецьк Донецької області.