Україна отримає від Латвії 42 бронетранспортери

Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria 6×6. Фото: LSM

Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria 6×6, більшість із яких є новими. Про це повідомляє видання LSM.

Зазначається, що раніше країна розпочала виробництво цих БТР для України: збірка проводиться на базі спільного підприємства Patria та латвійської компанії Unitruck, включаючи локальну збірку корпусів з нуля — виробничий комплекс у Вальмієрі, відкритий у травні 2024 року, здатний випускати до 30 БТР на рік.

Перший бронетранспортер, зроблений у Латвії для латвійських збройних сил, було поставлено у серпні 2024 року.

Бронетранспортер Patria 6×6 (Patria XA-300) призначений в першу чергу для транспортування військ, проте його можна налаштувати під різні завдання, включаючи встановлення системи плавання, лебідки, покращеного бронезахисту та різних видів озброєння.

Машина має компонування, в якому водій та командир розміщуються спереду, моторний відсік розташований за водієм, а задній відсік призначений для десанту та спеціального обладнання.

Торік Латвія надала Україні військову допомогу на суму близько 100 мільйонів євро, що становить понад 0,25% ВВП країни. Такий самий обсяг підтримки планується і цього, і наступного року.