КМІС: 57% українців довіряють Зеленському, попри заяви Трампа

Зеленський під час розмови з Трампом про можливість досягти миру. Фото: facebook zelenskyy.official

Після заяви Дональда Трампа про нібито 4% рейтингу Володимира Зеленського Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати власного опитування.

Рейтинг довіри народу України Зеленському. Фото: КМІС

Згідно з даними дослідження, 57% українців довіряють чинному президенту. Станом на першу половину лютого 2025 року не довіряють главі держави - 37%.



«Якщо окремі міжнародні партнери переживають за легітимність Президента, то з погляду самих українських громадян із цим проблем немає», - заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.



Зазначається, що рівень довіри до Зеленського зріс на 5% порівняно з груднем 2024 року, коли йому довіряли 52%, не довіряли - 39%, а баланс довіри - недовіри становив +13%. Українці самі визначать, хто керуватиме країною, коли прийде час для виборів.

Рейтинг довіри українців Зеленському у регіонах. Фото: КМІС

Однак зараз будь-які вибори можуть стати смертельними для України — саме цього домагаються Путін і, можливо, Трамп.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ і посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі в майбутніх виборах.