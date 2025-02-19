КМІС: 57% українців довіряють Зеленському, попри заяви Трампа

Після заяви Дональда Трампа про нібито 4% рейтингу Володимира Зеленського Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати власного опитування.
Рейтинг довіри народу України Зеленському. Фото: КМІС
Згідно з даними дослідження, 57% українців довіряють чинному президенту. Станом на першу половину лютого 2025 року не довіряють главі держави - 37%.
«Якщо окремі міжнародні партнери переживають за легітимність Президента, то з погляду самих українських громадян із цим проблем немає», - заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
Зазначається, що рівень довіри до Зеленського зріс на 5% порівняно з груднем 2024 року, коли йому довіряли 52%, не довіряли - 39%, а баланс довіри - недовіри становив +13%. Українці самі визначать, хто керуватиме країною, коли прийде час для виборів.
Рейтинг довіри українців Зеленському у регіонах. Фото: КМІС
Однак зараз будь-які вибори можуть стати смертельними для України — саме цього домагаються Путін і, можливо, Трамп.
Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ і посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі в майбутніх виборах.
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