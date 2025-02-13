Договори з Путіним та російські вибори: СБУ повідомила про нові підозри голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Фото: особиста сторінка Пасічника у Телеграм

Служба безпеки задокументувала нові факти навмисних протиправних дій, вчинених головою угруповання «ЛНР» Леонідом Пасічником для надання допомоги РФ у підривній діяльності проти України. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Цілеспрямовану антиукраїнську діяльність Пасічник вів з листопада 2017 року, коли за добровільною згодою отримав від окупантів посаду «виконувача обов'язків голови ЛНР». У 2018 році він «виграв» псевдовибори, організовані політтехнологами Адміністрації президента РФ для «легітимації» його перебування при владі.



На цій посаді Пасічник прийняв та підписав низку «документів», які регламентують порядок функціонування незаконних судових, правоохоронних, контролюючих органів, створених на окупованій Луганщині під стандарти РФ.



21 лютого 2022 року Леонід Пасічник звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з проханням визнати незалежність фейкової «ЛНР», а після визнання – підписав «договір про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу» між «ЛНР» та Росією. Цей «правовий акт» Кремль використав як формальний привід для початку широкомасштабної війни проти України та захоплення частини Луганської області.



Надалі Пасічник взяв участь у підписанні з Путіним «договору» про приєднання окупованого регіону до РФ.



За вказівкою Кремля, у вересні 2023 року він організував участь підконтрольних окупантам громад Луганщини у російських «виборах до законодавчих органів влади» та у березні 2024-го – у «виборах президента РФ».



Під час підготовки до «виборів» глава угруповання «ЛНР» неодноразово публічно закликав місцеве населення взяти участь у голосуванні, яке проводилося за російським законодавством.



СБУ повідомила Пасічнику про нові підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні на тимчасово окупованій території незаконних виборів та публічні заклики до їх проведення).

Нагадаємо, що 1 липня 2024 року суд заочно виніс вирок Пасічнику за звинуваченням у колабораційній діяльності та зазіханні на територіальну цілісність України.