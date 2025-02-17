СБУ затримала агентів РФ, які підірвали кур'єра біля ТЦК

СБУ і поліція затримали агентів РФ, які підірвали кур'єра біля ТЦК. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала двох російських агентів, причетних до теракту біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському 5 лютого.



Злочинці використали кур'єра, який нічого не підозрював, щоб доставити вибухівку до цілі. Під час вибуху кур'єр загинув на місці, а вісім осіб дістали поранення. Оперативники затримали виконавців протягом доби й встановили їхній зв'язок із російськими спецслужбами.



Зловмисниками виявилися 17-річний студент місцевого коледжу та наркозалежний чоловік, завербовані через телеграм-канали. Один із них виготовив вибуховий пристрій, начинений вражаючими елементами, а інший мав доставити його до ТЦК.



Усвідомивши ризик, він підставив кур'єра. Коли той прибув на місце, вибухівку було приведено в дію дистанційно. Під час обшуків у затриманих знайшли докази їхніх контактів із ФСБ і компоненти для виготовлення бомби.



Їм висунуто обвинувачення за статтею про теракт, що призвів до загибелі людини. Обидва перебувають під вартою і можуть отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у середу, 5 лютого, в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області прогримів вибух. Інцидент стався біля ТЦК.