У Челябінську біля аеродрому Шагол знищено автомобіль офіцера ПКС РФ

У Челябінську знищено автомобіль офіцера ПКС РФ. Фото: АТЕШ

Агенти руху «АТЕШ» провели диверсію біля військового аеродрому Шагол у Челябінську, внаслідок чого було знищено автомобіль офіцера Повітряно-космічних сил Росії. Про це повідомляє рух у своїй заяві.

Місце диверсії біля військового аеродрому Шагол у Челябінську. Фото: АТЕШ

Шагол — військова авіабаза, придатна для експлуатації літаків Іл-76, Ан-22, Ту-134, а також різних типів вертольотів. Наразі там базуються Су-34.



За інформацією «АТЕШ», знищений автомобіль належав офіцеру, який активно підтримує війну проти України і є шанувальником російського пропагандистського каналу Fighterbomber.

Авто належало шанувальнику російського пропагандистського каналу Fighterbomber. Фото: АТЕШ

Це не перша диверсія на аеродромі. Рік тому там було спалено літак Су-34, після чого російські військові посилили заходи безпеки. Однак, як зазначають агенти руху, цього виявилося недостатньо.



«Ми продовжуємо спостерігати за військовими об'єктами, технікою та особовим складом на території РФ. Ті, хто думає, що сховалися в тилу, глибоко помиляються», - заявили в «АТЕШ».

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