Саміт за участю Зеленського та європейських лідерів пройде у Лондоні 2 березня

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Euronews

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер проведе у Лондоні саміт за участю Володимира Зеленського та європейських лідерів. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Як пише Bloomberg, зустріч відбудеться у неділю, 2 березня. На ній обговорюватимуться гарантії безпеки, які країни Європи можуть запропонувати Києву у разі, якщо буде укладено угоду про припинення вогню.

Стармер та президент Франції Емманюель Макрон розкажуть союзникам про підсумки своїх переговорів із Дональдом Трампом.

Прем'єр-міністр Великобританії запросив до Лондона лідерів Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Також очікується, що на зустрічі будуть присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голови Єврокомісії та Євроради Урсула фон дер Ляйєн та Антоніу Кошта.