Угода не готова до підписання: Трамп чекає на «кращу» угоду щодо рідкісноземельних металів — ЗМІ

Трамп чекає на «кращу» угоду щодо рідкісноземельних металів. Фото: ABC News

Угода між США та Україною щодо рідкісноземельних металів ще не готова до підписання, оскільки Дональд Трамп очікує на «кращу» угоду. Про це сьогодні повідомив американський телеканал CBS News.

Як стверджують джерела телеканалу серед чиновників адміністрації Трампа, станом на середину дня вівторка, 4 березня, президент та його радники не планували підписувати угоду.

Раніше Reuters з посиланням на чотири джерела повідомило, що США і Україна готуються підписати угоду, а Трамп хоче оголосити про це у своєму зверненні до конгресу, яке відбулося в ніч проти 5 березня за київським часом.

Після цього журналістка Fox News із пулу Білого дому Джекі Хайнріх написала з посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента, що «підписання не планується». У її повідомленні не уточнювалося, чи йдеться про підписання взагалі чи найближчим часом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі у вівторок повідомив, що отримав від президента України сигнал про готовність до мирних переговорів із Росією.