У Слов'янську через російський обстріл повністю зруйновано будинок

Росіяни вдарили сьогодні по Слов'янську Донецької області. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано будинок. Про це повідомила ДСНС у Донецькій області.
«Агресор знову атакував мирний Слов'янськ, безжально знищуючи житловий сектор. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа – вогонь охопив зруйновані конструкції будинку», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що незважаючи на небезпеку, рятувальники оперативно прибули на місце удару та загасили пожежу. Полум'я вдалося приборкати, проте житловий будинок знищено повністю.
У ДСНС повідомили, що інформація про постраждалих не надходила, але «кожен новий обстріл нагадує: війна триває, і щодня – це виклик для тих, хто рятує життя».
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