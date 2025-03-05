У Слов'янську через російський обстріл повністю зруйновано будинок

Сьогодні внаслідок російського обстрілу у Слов'янську Донецької області повністю зруйновано будинок. Фото: ДСНС у Донецькій області

Росіяни вдарили сьогодні по Слов'янську Донецької області. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано будинок. Про це повідомила ДСНС у Донецькій області.

«Агресор знову атакував мирний Слов'янськ, безжально знищуючи житловий сектор. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа – вогонь охопив зруйновані конструкції будинку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незважаючи на небезпеку, рятувальники оперативно прибули на місце удару та загасили пожежу. Полум'я вдалося приборкати, проте житловий будинок знищено повністю.

У ДСНС повідомили, що інформація про постраждалих не надходила, але «кожен новий обстріл нагадує: війна триває, і щодня – це виклик для тих, хто рятує життя».