В Україні не залишилося далекобійних ракет ATACMS — AP

У ЗСУ більше не залишилося американських далекобійних ракет ATACMS

Україна вичерпала запаси армійських тактичних ракетних систем великої дальності ATACMS, наданих Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на американських та українських чиновників, які побажали залишитися анонімними.

За словами одного з американських чиновників та українського депутата з комітету з питань оборони, загалом США передали Києву менше ніж 40 таких ракет, і їх запаси вичерпалися наприкінці січня.

Раніше вище керівництво Пентагону, включаючи колишнього міністра оборони Ллойда Остіна, заявляло, що постачання ATACMS буде обмеженим, оскільки США та їхні союзники по НАТО розглядають інші види озброєння як пріоритетніші для підтримки України.

АР не уточнювало, чи є ці ракети у пакетах допомоги, які зараз прямують до України після скасованої днями паузи у постачаннях.