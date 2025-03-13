Переговорники по Україні з боку США летять до РФ, заплановано відповідні контакти — Пєсков

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС

У Росію летять американські переговорники по Україні. Про це сьогодні повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він також повідомив, що радник Трампа з нацбезпеки Уолтц учора провів телефонну розмову із помічником Путіна Ушаковим.

«Кремль обдумає і сформулює свою позицію щодо України після двосторонніх контактів із США», — заявив Пєсков.

Він не підтвердив, що РФ передала США список вимог для укладання угоди щодо України.

Також спікер Кремля зазначив, що Володимир Путін може увечері у четвер провести міжнародну телефонну розмову, і що він проінформує про неї.

Літак, який пов'язують із польотом Стіва Уіткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, вранці 13 лютого перетнув кордон з Росією, випливає з даних сервісу Flightradar.

Літак Gulfstream G650ER, який пов'язують із Уіткоффом, прямує на північ з Катару.

За даними сервісу Flightradar, станом на 11:50 літак перебував у небі над Псковською областю.

Конкретна інформація про пункти відправлення та прибуття відсутня.

Це буде вже другий візит спецпосланника Трампа до Москви: Віткофф прилітав 11 лютого, щоб забрати звільненого в рамках обміну ув'язненими з Росією американця Марка Фогеля. Росії тоді передали Олександра Винника. Уіткофф розповідав, що провів «багато часу» з Путіним.

Спецпосланець також був присутнім на зустрічі української та американської делегацій 11 березня у Саудівській Аравії.

UPD: Літак спецпосланця Трампа приземлився у Москві.