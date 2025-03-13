Більше сотні російських безпілотників вночі атакували Україну: сили ППО збили 74 дрони

ППО України. Фото: Повітряне командування «Захід»

У ніч на 13 березня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Курської області. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Також окупанти атакували 117 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 09:00 підтверджено знищення 74 «шахедів» та дронів інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. Ще 38 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.



Внаслідок російської атаки «постраждали» Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки «шахедів» на Дніпро пошкоджені багатоповерхівки та виникли пожежі, є поранені.