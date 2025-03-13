Держсекретар США допустив припинення вогню в Україні вже за кілька днів

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: NBC News

Припинення вогню між Росією та Україною може розпочатися вже за кілька днів, якщо РФ дасть на це згоду. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише американська газета The New York Times.

Якщо відповідь росіян на пропозицію місячного режиму тиші буде негативною, це буде дуже неприємно, «і це дасть зрозуміти їхні наміри», зазначив він.

«От як би ми хотіли, щоб мир виглядав за кілька днів: жодна сторона не стріляє в іншу — ні снарядами, ні ракетами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією. Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються і починаються переговори», — сказав Рубіо.

Держсекретар США зазначив, що коли він із американською делегацією зустрівся з російськими офіційними особами в Саудівській Аравії минулого місяця, росіяни виявилися відкритими до ідеї врегулювання війни.

«Вони висловили готовність за відповідних обставин, які вони не уточнили, покласти край цьому конфлікту», — сказав він.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилася на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія також піде на такий крок.