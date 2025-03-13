Війська РФ за добу вдарили по кількох містах Донеччини: три людини загинули, ще 14 – поранені

Наслідки обстрілів Донецької області 12 березня. Фото: Донецька ОВА

За 12 березня росіяни вбили трьох жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів дві людини загинули у місті Мирноград і одна – у місті Покровськ.



Ще 14 людей в області за добу отримали поранення: вісім – у місті Костянтинівка, дві – у місті Дружківка, дві – у селищі Олексієво-Дружківка, одна – у Мирнограді та одна – у Покровську.

Нагадаємо, що вночі 13 березня «шахеди» масовано атакували Дніпро, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки та виникли пожежі, є поранені.