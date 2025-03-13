«Шахеди» масовано атакували Дніпро: пошкоджені багатоповерхівки та виникли пожежі, є поранені

Наслідки атаки «шахедів» на Дніпро. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі 13 березня російські окупанти безпілотниками масовано атакували Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Пошкоджений інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа. Також пошкоджені багатоповерхівки, загорілися гаражі.



В результаті атаки поранені жінки 52, 56 та 82 років. Їх госпіталізували. Стан постраждалих – середньої тяжкості.

Нагадаємо, що ввечері 11 березня Росія завдала ракетного удару по порту Одеси, внаслідок чого пошкоджене іноземне судно, є загиблі та поранені.