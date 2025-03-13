«Шахеди» масовано атакували Дніпро: пошкоджені багатоповерхівки та виникли пожежі, є поранені

Вночі 13 березня російські окупанти безпілотниками масовано атакували Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Пошкоджений інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа. Також пошкоджені багатоповерхівки, загорілися гаражі.
В результаті атаки поранені жінки 52, 56 та 82 років. Їх госпіталізували. Стан постраждалих – середньої тяжкості.
Нагадаємо, що ввечері 11 березня Росія завдала ракетного удару по порту Одеси, внаслідок чого пошкоджене іноземне судно, є загиблі та поранені.