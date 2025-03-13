Окупанти за добу понад 40 разів вдарили по населених пунктах Донеччини: багато пошкоджень

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 12 березня, масовано атакувала населені пункти Донецької області. Внаслідок атак десятки пошкоджених житлових будинків та будівель цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:

Покровський район. У Мирнограді 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 30 будинків і 2 автівки. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 5 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і адмінбудівля.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, 3 одиниці сільгосптехніки і лінію електропередач; у Торському зруйновано будинок. У Дружківці поранено 2 людини, ще 2 — в Олексієво-Дружківці. У Костянтинівці поранено 8 людей, пошкоджено 107 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, господарче приміщення, аптеку, крамницю, 5 ліній електропередач, 4 газогони і 12 автівок.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.



Раніше ми писали, що за 12 березня росіяни вбили трьох мешканців Донецької області.