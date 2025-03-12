Вперше з початку війни: Путін з'явився у військовій формі у Курській області

Глава Кремля Володимир Путін уперше з початку війни з'явився у військовій формі перед камерами. Російські медіа показали кадри його візиту до Курської області (РФ).



Стверджується, що ввечері 12 березня він відвідав командний пункт та провів нараду. Він заявив, що завдання російських військ — у найкоротший термін розгромити українські сили, звільнити всю територію Курської області та створити «зону безпеки» вздовж державного кордону.



Ця заява викликала резонанс серед Z-пропагандистів, які побачили у ньому натяк на можливий наступ на Сумську область. Російські військові блогери, такі як Борис Рожин та Юрій Подоляка, сприйняли слова Путіна як анонс розширення військових дій.



Примітно, що Путін з'явився у військовій формі на тлі повідомлень про скорочення територій, контрольованих ЗСУ в Курській області.



Поява Путіна у військовому спорядженні також збіглася з візитом до Москви спецпредставника США Стіва Віткоффа, який має обговорити з російською стороною деталі плану перемир'я, погодженого Вашингтоном та Києвом. Цей жест може свідчити, що Кремль не готовий до поступок і має намір продовжувати бойові дії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в районі Суджі Курської області (РФ) та її околицях тривають запеклі зіткнення.



Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий чинити тиск на Росію, щоб досягти 30-денного припинення вогню слідом за Україною. Однак, за його словами, він сподівається, що цього не буде необхідності.



На питання про можливу зустріч із Володимиром Путіним Трамп відповів ухильно, але підтвердив, що представники США вже попрямували до Росії для обговорення питання.



За даними ресурсу DeepState, бої продовжуються в передмістях Суджі, де російські війська чинять тиск зі сходу і півночі, використовуючи накопичені резерви. Однак заяви про повний відступ ЗСУ із Суджі не відповідають дійсності — на північних та західних околицях міста продовжуються інтенсивні бої.



Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі національного телемарафону, що російські війська роблять спроби витіснити українські підрозділи з Курської області, а також ведуть штурмові дії в Сумській області, але не мають успіху.



З початку Курської операції (з 6 серпня 2024 року) втрати російської армії, за даними ЗСУ, перевищили 54,9 тисяч осіб, з них понад 22,2 тисяч — безповоротні, 31,8 тисяч — санітарні, 942 — полонені. Також знищено або пошкоджено близько 2,1 тисяч одиниць російської техніки, включаючи 90 танків, 654 бойові бронемашини, 5 РСЗВ, 2 системи ППО, 1 літак, 2 вертольоти, 28 одиниць спецтехніки та майже 1,5 тисяч безпілотників.