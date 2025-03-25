Через обстріл РФ у Волноваському районі загинули троє чоловіків

Через обстріл села Разлів у Волноваському районі загинули троє чоловіків. Фото: Великоновосілкова селищна адміністрація

Село Розлив Донецької області потрапило під російський обстріл. Відомо про трьох загиблих чоловіків віком 38, 42 та 70 років. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної адміністрації.



«Ворожий обстріл забрав життя трьох мешканців села Розлив: Павлових Олександра Володимировича та Олексія Олександровича, Шаповалова Івана Олександровича», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що найстарший — 70-річний Олексій Павлов — працював на електростанції у Кураховому. Крім того, загинув його син Олександр, який працював трактористом та кочегаром.



Також серед загиблих – 39-річний Іван Шаповалов.



Крім того, російські окупанти вбили жителя села Олексіївка. 24 березня, в результаті загинув Олексій Петренко. Чоловік працював у колгоспі слюсарем і токарем.





Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 24 березня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки.