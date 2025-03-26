Більше сотні російських безпілотників вночі атакували Україну: ППО збила майже половину дронів

Мобільна вогнева група ЗСУ. Фото: Повітряне командування «Центр»

У ніч на 26 березня Росія атакувала Україну 117 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів з міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Охтарськ та мису Чауда в окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 09:00 підтверджено знищення 56 «шахедів» та дронів інших типів на півдні, півночі, сході та в центрі країни. Ще 48 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.



Внаслідок російської атаки «постраждали» Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.

Нагадаємо, що у ніч на 26 березня «шахеди» масовано атакували Кривий Ріг.