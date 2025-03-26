Окупанти зазнають втрат: ЗСУ тримають оборону біля Розливу

Противник намагається прорватися в населений пункт Розлив на Курахівському напрямку. Про це повідомив автор телеграм-каналу «Офіцер+».

Просування ЗС РФ у бік населеного пункту Розлив. Фото: тг-канал Офіцер+

За його словами, російські штурмові групи пробують заходити то на мотоциклах, то пішки. Їм вдалося закріпитися в деяких крайніх будинках населеного пункту, але там же вони й зазнали втрат.



«Сьогодні під покровом туману намагалися зайти на бронетехніці й танках, мали певний успіх через погодні умови», - ідеться в повідомленні.



Наразі в районі Розливу тривають бої. Бійці ЗСУ поступово «розмотують» окупантів, попри постійні спроби противника направляти нові штурмові групи.

Напрямок ударів ЗС РФ на Новопавлівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Однак, як зазначають українські військові, ці спроби залишаються безрезультатними — українська десантура діє успішно і надійно стримує натиск.

Загалом на Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль.