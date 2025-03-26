Удар по Куртівці на Донеччині: у поліції показали перші хвилини з місця загибелі мами та її 3-річної доньки на дитячому майданчику

Наслідки обстрілу села Куртівка на Донеччині. Фото: кадр із відео

25 березня російська авіація скинула три авіабомби ФАБ-250 на село Куртівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Пошкоджені 10 приватних будинків, трактор та цивільне авто.



Внаслідок удару загинули 36-річна жінка та її донька трьох років. Друга донька жінки – дівчинка 15 років – отримала поранення.



У поліції показали перші хвилини з місця загибелі мами та доньки. Також на кадрах парамедики поліції надають допомогу пораненій дівчинці.

Нагадаємо, що під час атаки окупантів сім'я перебувала на дитячому майданчику.