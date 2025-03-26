За держзраду росіянина в Естонії засудили до 15 років

В Естонії росіянина засудили на 15 років за державну зраду. Фото: ASTRA

Тартуський районний суд визнав громадянина Естонії та Росії Андрія Макарова винним у роботі на російські спецслужби. Про це повідомляє видання ASTRA.

З 2022 року він передавав російському ГРУ дані про переміщення латвійських військ, йдеться у рішенні суду, а у 2024 році підпалив у Тарту автомобіль з українськими номерами, написавши на ньому назву проросійської партії Koos, повідомили в суді.

За даними звинувачення, Макаров також стежив у Литві за російським військовим льотчиком, який залишив Росію. У підпалі йому допоміг громадянин Білорусі Станіслав Маркін.

«Це була інформаційна операція, а не просто знищення об'єкта», — заявила прокурор Кретель Тамм.

Макарову призначили 15 років позбавлення волі, зобов'язали виплатити 10 731 євро судових витрат і разом з Маркіним компенсувати власнику автомобіля 18 990 євро.