У ГУР відповіли, коли Росія планує завершити війну проти України

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

У Москві створили геополітичний прогноз на 2026-2035 роки з оцінкою його наслідків до 2045-го. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.



За його словами, Росія у цих документах чітко визначила – «українське питання» має бути завершене до 2026 року.



«Бо якщо війна триватиме ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати й стати на один рівень із США та Китаєм», – сказав Скібіцький.

Нагадаємо, що у Кремлі висунули умови для початку перемир'я у Чорному морі.