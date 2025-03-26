Через різке вичерпання запасів газу Україна готується до рекордного імпорту з Європи — ЗМІ

В Україні значно вичерпалися запаси газу. Фото: Інтерфакс

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи на тлі атак на енергетичну інфраструктуру та стрімкого зниження запасів. Про це пише американське видання Bloomberg.

«Ми вважаємо, що Україні буде потрібно до 5 мільярдів кубометрів у сезон із квітня 2025 по квітень 2026 року», — заявив гендиректор торгового підрозділу ДТЕК Дмитро Сахарук.

Для порівняння, у попередні сезони обсяг імпорту не перевищував 1 мільярд кубометрів, пише видання.

Зазначається, що пошкодження газової інфраструктури виявилися серйознішими, ніж повідомлялося раніше, а це означає, що неясно, скільки поставок знадобиться наступної зими.

Україна вже витратила так званий «буфер» — резерви, що зберігалися у підземних сховищах. Через нещодавні удари по ключових об'єктах видобуток державної групи «Нафтогаз» скоротився приблизно на третину, повідомили джерела Bloomberg.

Нагадаємо, вчора в ефірі українського ТБ Ранок. LIVE народний депутат Олексій Кучеренко повідомив, що опалювальний сезон в Україні завершують через дефіцит газу. За його словами, атаки на газодобувну інфраструктуру призвели до втрати 40% потужності з видобутку газу.

«Нам просто зараз бракує газу. Тому закінчення опалювального сезону було ініційовано оператором ГТС, який відповідає за баланс газу, а також НАК "Нафтогаз"», — сказав Кучеренко.